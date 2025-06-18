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Общество

Программу «До 16 и старше» представят на кинофестивале «Западные ворота – 2025» в Пскове

Программу «До 16 и старше» представят на VI Международном кинофестивале «Западные ворота – 2025», который пройдёт в Пскове с 4 по 6 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

  • Программа «До 16 и старше»
    Фото: организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»
  • Программа «До 16 и старше»
    Фото: организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»
  • Программа «До 16 и старше»
    Фото: организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»
  • Программа «До 16 и старше»
    Фото: организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»
  • Программа «До 16 и старше»
    Фото: организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»
  • Программа «До 16 и старше»
    Фото: организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»
  • Программа «До 16 и старше»
    Фото: организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»
  • Программа «До 16 и старше»
    Фото: организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»

«Фильмы для детей и юношества – важная часть нашего фестиваля! Сеансы по традиции будут проходить ежедневно в утренние часы в течение всего МКФ. Приглашаем детей, родителей и педагогов – будет интересно!» – отметили организаторы.

В программе – фильмы «Я приду», «Отряд светлячков», «Пираты Галактики Барракуда», «Трезорка», «Песня Сирин», «Каждый мечтает о собаке» и «Василиса и хранители времени».

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

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