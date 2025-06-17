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Общество

Историко-культурный центр Философовых в Бежаницах получил новое оборудование по нацпроекту

Новое оборудование для Бежаницкого историко-культурного центра Философовых приобрели по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На техническое оснащение экспозиционно-выставочного пространства и фондовой работы выделили более 3,3 млн рублей. На эти средства закупили стеллажи разного вида, каталожный шкаф, угловую витрину, манекены, планшеты для коллекций, информационные стенды, оргтехнику. Кроме того, в центре появится система охранно-тревожной сигнализации.

Приобретённое оборудование позволит улучшить качество обслуживания посетителей, что в конечном итоге приведёт к увеличению посещаемости и дальнейшему развитию музея.

Напомним, в 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» для музея закупили оборудование и технические средства на общую сумму около 5 млн рублей.

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