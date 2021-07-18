Псковичка завоевала серебро на первенстве Европы по лёгкой атлетике

23:17, 18 июля 2021, ПАИ

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Спиридонова завоевала серебро на первенстве Европы по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, которое прошло в Таллине (Эстония). Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «ВФЛА / Лёгкая атлетика России».

Наталья стала серебряной чемпионкой по прыжкам в высоту с результатом 1,86, первое место завоевала Брит Вирман с результатом 1,88, у Элизабет Пихела почётная бронза и результат 1,86.