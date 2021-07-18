Псковичка завоевала серебро на первенстве Европы по лёгкой атлетике
Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Спиридонова завоевала серебро на первенстве Европы по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, которое прошло в Таллине (Эстония). Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «ВФЛА / Лёгкая атлетика России».
Наталья стала серебряной чемпионкой по прыжкам в высоту с результатом 1,86, первое место завоевала Брит Вирман с результатом 1,88, у Элизабет Пихела почётная бронза и результат 1,86.
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