«Ребята с нашего двора»: гости медиацентра ПАИ – о любимых играх детства

13:53, 13 сентября 2021, ПАИ

Спикеры пресс-конференций в медиацентре Псковского агентства информации рассказали о том, чем занимались с друзьями во дворе, катании на велосипедах по грязи, игре в «ножички» и охоте на «тянучку».

Псковская теннисистка, участница Паралимпиады в Токио Александра Васильева:

– Когда была маленькой, любила играть в футбол, кататься на велосипеде. Даже когда осталась в инвалидной коляске, всё равно продолжала играть в футбол с девчонками.

На речке играли в игру: кто дальше нырнет, кто красивее камешек найдет, кто быстрее всех проплывет, кто дольше всех продержится под водой. Любили в плохую погоду играть в настольные игры, смотреть фильмы. Ещё у меня была любимая кукла, которой можно было делать всевозможные причёски. Так мы проводили выходные на даче.

Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров:

– Я вырос в деревне, и там мы с ребятами играли в «войнушку», по лужам на самодельных тачках гоняли, на велосипедах по грязи катались. Любимое дело – босиком побегать, пока мама не видит. Брали две палки, колесо от трактора, и вперёд! Только грязь по сторонам: брызги летят, сам весь грязный. В прятки играли, в волейбол, хотя в него мало ребят умело играть. Ещё в лапту, в баскетбол, в «вышибалы».

Глава себежского фермерского хозяйства Иван Мельников:

– В футбол гоняли, играли в лапту, в прятки. Мы жили рядом со стадионом, поэтому предпочтение всё-таки отдавали футболу.

Председатель СПК имени Суворова в Печорском районе Василий Назимов:

– Играть мы любили в прятки на колхозном дворе. Там была большая конюшня, на которой стояли сани, дровни, телеги, – было где спрятаться! Очень любили играть в «пятнашки» по деревьям в невысокой роще, скакали по веткам – нельзя было касаться земли ногами.

Заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева:

– Мы с девочками очень любили играть в резиночку. Это была многоэтапная история: резиночки доходили до пояса, поднимаясь от самой земли. Мы через них прыгали, выполняя различные фигуры с захлёстами, без захлёстов. Играли в компании, а если не хватало народу встать вдвоём, то цепляли резинку за забор. Всё получалось, ни разу не травмировалась.

В классики очень нравилось играть: короткие, длинные, «с котлом». Кидали в нарисованные мелом квадратики баночки от леденцов, наполненные песком, или баночки от гуталина.

Из активных игр – «палочки», ещё одно её название «Казаки-разбойники». Две команды прятались и поочерёдно искали друг друга. В «вышибалы» играли мячиком.

Я человек общительный по природе своей, у меня были друзья и там, где я жила в городе, и когда приезжала в деревню к бабушке. Там вообще был коллектив друзей, подруг. Мы каждый вечер собирались. Могли песни петь, анекдоты рассказывать, на речку ходили купаться. По дороге заглядывали на колхозное поле в горох, собирали васильки или розовый клевер, который так приятно пахнет.

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики в администрации Псковской области Наталья Плявинская:

– Моё детство прошло на Байкале. У меня два брата младше и старше меня, да и во дворе со мной всегда играли мальчишки, поэтому мы постоянно соревновались в «ножички». Круг на песке делится на сектора, кидая ножичек, отвоевываешь землю от этого круга.

Играли в «войнушку»: одна команда у какого-нибудь игрока прятала секретный пароль, а остальные его не знали, поэтому, когда ловили игроков, «пытали» всех.

Ещё играли в «пробки». Самым сложным было добыть красивые пробки, они были только на дорогой парфюмерии. Бедные наши мамы: им постоянно не хватало крышечек в духах. Сама игра простая: между ног зажимается пробка, ты подпрыгиваешь и кидаешь её, стараясь попасть в пробку другого игрока. Если попал, пробку забираешь. Самые простые пробки были от зубной пасты, потом шли слоники – это от одеколонов, а самые дорогие – от редких духов. В игре были свои правила, категории. Если ты приходил с дешёвой пробкой, ты не мог играть королём. Я, кстати, до сих пор помню, как мы у знакомых копали картошку и я нашла клад из 10 пробок! Это было счастье!

Исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Станислав Стармолотов:

– Мы с ребятами играли в «ножички-земельки». Чертишь ножом на земле круг, затем отвоевываешь друг у друга территорию.

И ещё одну игру обожал, правда, не помню, как называется, когда стоишь возле стенки с мячом в руках и надо бросать мяч, вышибая зоны на стене. Ну, конечно же, «войнушка» тоже была! Там, где я жил, было много строек, мы там носились будь здоров, там же охотились на «тянучку», которой швы на домах заделывали.

А вот футбол не очень любил, так, за компанию бегал.

Директор объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев:

– Сейчас, наверное, такой игры уже нет, а в моём детстве она называлась «Казаки-разбойники», хотя больше походила на «войнушку». Понятно, фашистами никто быть не хотел, поэтому одна команда была казаками, другая – разбойниками. У каждого обязательно был деревянный пистолет или автомат, кого-то брали в плен... Вся послевоенная жизнь проходила через сознание мальчишек таким вот образом. Девчонки в наших играх не участвовали – мы серьёзные люди были. Часто после такой игры, когда в кинотеатре «Победа» показывали фильм про войну, мы всей армией с оружием отправлялись на просмотр. Прекрасное было время!

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева:

– Летом прыгали на скакалке, играли в резиночки, а зимой часто соревновались за шахматной доской. Ещё в саду в подготовительной группе нас научили этой игре, и мы вот ходили друг к другу в гости, чтобы играть в шахматы. Сейчас даже как-то удивительно вспоминать об этом... Идёшь потом домой по заснеженной улице, довольная, что победила.