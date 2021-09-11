Горячая линия по вопросам качества продуктов заработала в Псковской области

15:50, 13 сентября 2021, ПАИ

С 13 по 24 сентября в Псковской области будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции, а также их сроков годности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства ответят на вопросы о нормативных требованиях к мясной и рыбной продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, условиям их хранения и срокам реализации, объяснят, куда нужно обращаться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта на предприятиях торговли.

Бесплатную консультацию можно получить по телефону горячей линии: (8112) 662069 – в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (с понедельника по четверг), с 10:00 до 16:45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

В территориальный отдел в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах можно обратиться по телефону: (81153)36519.

Территориальный отдел в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах – (81151)21594.

Территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах – (81152)32989.

Об обнаружении некачественных продуктов питания можно сообщить по электронному адресу: https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition или на бумажном носителе по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 21а. В обращении нужно указать наименование пищевой продукции, место расположения торговой точки, название юридического лица или индивидуального предпринимателя.