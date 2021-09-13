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Общество

Найденные в Псковской области реликвии времен войны представят в Музее Победы

Реликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Псковской, Тверской, Московской, Смоленской областях, представят 19 сентября в московском Музее Победы. Однодневную выставку, приуроченную ко Дню оружейника, подготовило поисковое объединение «Тризна». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Посетители увидят около 100 реликвий времен Великой Отечественной. Это личные вещи красноармейцев, оружие, документы (пропуска и удостоверения), агитационные листовки, предметы солдатского быта. Гости Музея Победы смогут подержать в руках реальные пистолеты-пулеметы и винтовки того времени: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», а также пистолеты Нагана и ТТ.

Во время работы выставки поисковики расскажут о прошедших экспедициях, о деятельности по индентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и этого года. Посетители также узнают о вкладе советских оружейников в Победу.

«Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной. И мы очень рады нашему сотрудничеству с Музеем Победы, которое продолжается уже почти 15 лет», - подчеркнул руководитель поискового отряда «Тризна» Кирилл Долинский.

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