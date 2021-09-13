Псковичам разъяснили, как разделить нажитое в браке имущество

19:11, 13 сентября 2021, ПАИ

В Управлении Росреестра по Псковской области разъяснили, как осуществляется раздел имущества, нажитого супругами в браке. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, от жителей региона неоднократно поступали обращения, касающиеся формы договора по приобретению мужем и женой объектов недвижимого имущества.

Имущество, которое супруги купили во время брака, является их совместной собственностью. Исключение составляют случаи, если договором между ними установлено иное. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются Семейным Кодексом РФ.

Раздел имущества, нажитого супругами в браке, может осуществляться по соглашению или по брачному договору. При этом оба документа подлежат нотариальному удостоверению в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность (пункт 3 статьи 163 ГК РФ). То есть супруги, покупая недвижимость за счет общих денег, приобретают его в совместную собственность, если между ними не заключен брачный договор, меняющий законный режим имущества.

Если в договоре купли-продажи указано, что супруги покупают объект в общую долевую собственность, они изменяют предусмотренный законом режим совместной собственности, устанавливая статус общей долевой собственности. Таким образом, они заключают договор, содержащий элементы брачного договора, в связи с чем такой документ подлежит нотариальному удостоверению.

Если объект недвижимости приобретен в период брака на одного из супругов и он отчуждает долю в праве собственности в пользу другого супруга, такой договор также приводит к изменению законного режима имущества супругов, и данную сделку нужно заверить у нотариуса.