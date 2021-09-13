Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам разъяснили, как разделить нажитое в браке имущество

В Управлении Росреестра по Псковской области разъяснили, как осуществляется раздел имущества, нажитого супругами в браке. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, от жителей региона неоднократно поступали обращения, касающиеся формы договора по приобретению мужем и женой объектов недвижимого имущества.

Имущество, которое супруги купили во время брака, является их совместной собственностью. Исключение составляют случаи, если договором между ними установлено иное. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются Семейным Кодексом РФ.

Раздел имущества, нажитого супругами в браке, может осуществляться по соглашению или по брачному договору. При этом оба документа подлежат нотариальному удостоверению в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность (пункт 3 статьи 163 ГК РФ). То есть супруги, покупая недвижимость за счет общих денег, приобретают его в совместную собственность, если между ними не заключен брачный договор, меняющий законный режим имущества.

Если в договоре купли-продажи указано, что супруги покупают объект в общую долевую собственность, они изменяют предусмотренный законом режим совместной собственности, устанавливая статус общей долевой собственности. Таким образом, они заключают договор, содержащий элементы брачного договора, в связи с чем такой документ подлежит нотариальному удостоверению.

Если объект недвижимости приобретен в период брака на одного из супругов и он отчуждает долю в праве собственности в пользу другого супруга, такой договор также приводит к изменению законного режима имущества супругов, и данную сделку нужно заверить у нотариуса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

13 сентября 2021

В России появился сервис для поиска пропавших домашних животных
13 сентября 2021

Ещё один инфицированный объект АЧС выявлен в Псковском районе
13 сентября 2021

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области
13 сентября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как уберечь детей от педофилов?
13 сентября 2021

Возобновляется движение поездов по маршруту Великие Луки - Себеж
13 сентября 2021

Просторные многокомнатные квартиры предлагают псковичам в ЖК «Балтийская жемчужина»
13 сентября 2021

Более 100 детей и подростков заболели коронавирусом в Псковской области за неделю
13 сентября 2021

На Ледовом тает лёд: закончил работу Молодёжный лагерь «Самолва»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...