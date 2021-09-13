В России появился сервис для поиска пропавших домашних животных

23:21, 13 сентября 2021, ПАИ

В России появился онлайн-сервис для поиска пропавших домашних животных по фотографии. Как сообщает РИА Новости, проект запустил «Гознак». Точность распознавания составляет более 97% для собак и более 96,5% для кошек.

Консультантом и инфопартнером проекта выступает Российская кинологическая федерация (РКФ). В основу сервиса легла основанная на искусственном интеллекте технология идентификации животных по снимкам, её разработали специалисты компании. Изображения из объявлений о потерянных животных будут сопоставляться с сообщениями о найденных питомцах. Пользователю нужно будет разместить на сайте объявление с фотографией животного, указать дату и место его обнаружения или пропажи.

По оценкам создателей, сервисом могут воспользоваться более 1,8 миллиона человек. Это будет бесплатно. Сейчас технология анализирует только объявления, поданные на сайте «Хвост удачи». В ближайшее время планируется запустить мобильное приложение для развития сервиса.

Создатели предполагают, что в будущем аналогичный сервис можно создать и для поиска пропавших людей. Однако придется урегулировать вопросы использования персональных данных человека в подобных целях.