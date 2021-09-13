На базе ПсковГУ заработала «Школа волонтеров наследия»

20:14, 13 сентября 2021, ПАИ

13 сентября в Псковской области открылась «Школа волонтеров наследия», в рамках которой предусмотрено обучение слушателей по основной и специальной программам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском государственном университете.

Обучение продлится до 15 ноября. Участники программы познакомятся с техникой обработки поверхности из камня, дерева и металла, а также с историей возникновения в обществе движения волонтеров в сфере культурного наследия. Учить их будут эксперты в сфере историко-культурного наследия, добровольчества, общественные деятели.

Участие в программе бесплатное, к ней может присоединиться любой гражданин Российской Федерации, которому исполнилось 18 лет. Организатором «Школы волонтеров наследия» является «РОСКУЛЬТПРОЕКТ». Проект, в котором участвуют двадцать субъектов РФ, реализует Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

«Участие волонтеров региона в федеральном проекте – это хорошая возможность повысить свои soft-skills и hard-skills, стать частью сообщества добровольцев в сфере культуры», – отметила доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ, член общественного совета по культуре при Комитете по культуре Псковской области, член ВООПИК Екатерина Гончарова.

«Школа волонтеров наследия» является одним из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта «Культура». Его цель – формирование ответственного отношения к объектам культурного наследия, подготовка волонтеров к работе на объектах культурного наследия.

Основная программа адресована начинающим волонтерам. Те, кто её освоил, смогут пройти обучение по специальной программе. Лекции и практические занятия будут проходить на базе колледжа Псковского государственного университета и на площадках партнеров вуза. Для слушателей специальной программы будут организованы мастер-классы.

Желающим пройти курс обучения необходимо заполнить и отправить заявку на сайте https://dobro.ru/ по запросу «Школа волонтеров наследия». Набор участников проводят волонтеры культуры Псковской области, региональным оператором программы является Псковский государственный университет.

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» Министерство культуры России утвердило программу «Волонтеры культуры», которая направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации. Крупнейшим проектом программы стал проект «Школа волонтеров наследия».

В 2020 году проект был реализован в десяти регионах России. В 2021 году «Школа волонтеров наследия» открыла свои двери для слушателей в 20 субъектах Российской Федерации. Псковская область участвует в проекте третий раз.