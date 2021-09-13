Фестиваль «Мы живем на границе» завершился в Псковской области

22:29, 13 сентября 2021, ПАИ

Творческие делегации из восьми муниципалитетов Псковской области приняли участие в первом культурно-этнографическом фестивале приграничных территорий «Мы живем на границе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

На границе с Белоруссией, Эстонией и Латвией находятся Усвятский, Себежский, Невельский, Красногородский, Гдовский, Печорский, Палкинский и Пыталовский районы. Эти муниципальные образования имеют богатый опыт по сохранению и развитию ремесленничества, праздников народного календаря, музыкальных и песенных традиций.

В рамках программы фестиваля и работы площадок участники и гости обменялись опытом и впечатлениями. В актовом зале детской школы искусств состоялся круглый стол по теме «Культура псковского приграничья. Традиции и современность». Возле Дома культуры была заложена Аллея Дружбы, где высадили кусты сирени и прошли мастер-классы, где каждый желающий смог получить практический опыт по изготовлению сувениров из разных материалов и с применением разнообразных техник. Для гостей в музее Дружбы народов работала экспозиция с предметами быта и одежды жителей Пыталовского края в разные годы из фондов краеведческого музея.

Участники фестиваля презентовали блюда традиционной кухни с национальным колоритом, которые передали Линовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.

Завершила мероприятие концертно-тематическая программа «Через культуру к миру и согласию». Каждая из творческих делегаций рассказала об уникальности своей территории, об особенностях, укладе жизни и продемонстрировала музыкальные и песенные традиции.