Киноновинки: что смотреть с 16 по 22 мая

13:10, 15 июня 2025, ПАИ

Жара кинопремьер уже на подходе. Псковское агентство информации подготовило гид по самым ожидаемым новинкам большого экрана и стриминговых платформ следующей недели, чтобы создать летнее настроение.

«Материалистка» – красивая история о выборе между сердцем и разумом. Люси успешна сваха из Нью-Йорка, мастерски соединяющая сердца других, но теряющая собственное в водовороте страстей. Её жизнь кардинально меняется после встречи с харизматичным миллионером, который кажется идеальным партнёром. Однако прошлое не отпускает – в её сердце всё ещё живёт Джон, скромный официант с актёрской мечтой. Фильм собрал звёздный состав: Дакота Джонсон, Педро Паскаль, Крис Эванс. 46 тысяч человек добавили в «буду смотреть» и ждут премьеры. В кино с 19 июня.

«Здравствуй, грусть» – летняя мелодрама о взрослении на французской Ривьере. Сесиль – семнадцатилетняя девушка, живущая летом на роскошной вилле на Лазурном берегу. Её жизнь наполнена купанием в море, светскими раутами с отцом и его подругой. Беззаботность нарушается с приездом старой подруги семьи Анны. В кино с 19 июня.

«Магия четырёх стихий» – добрая сказка о путешествии и спасении мира. Юная Ива в наследство получает домик в заколдованном лесу, а заодно и силу огня. Вместе с верным другом, огненным лисом, она отправляется на поиске хранительниц стихий воды, земли и воздуха. Вместе они могут спасти волшебный мир. В кино с 19 июня.

«Игра в кальмара: Перезагрузка» – философский триллер исследует грани человеческой природы, когда герои вынуждены делать мучительный выбор. Смертельный квест для тех, кто готов рискнуть всем ради славы. Группа амбициозных блогеров оказывается втянута в опасную игру, где каждое испытание становится всё сложнее и изощрённее. В кино с 19 июня.

«Что-то положительное» – мскреннее драмеди о взрослении, любви и поиске себя в современном мире. История разворачивается вокруг старшеклассницы Насти, которая пытается найти своё место в жизни, сталкиваясь с непониманием семьи и сверстников. На платформе Okko c 16 июня.

«Позолоченный век» – грандиозное продолжение культового исторического сериала от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. В центре событий – последствия грандиозной «Оперной войны», которая потрясла устои высшего общества Нью-Йорка. Семейства Расселов и ван Райнов сталкиваются с новыми вызовами, где каждое решение может привести к необратимым последствиям. На платформе HBO с 22 июня.