Гигантская очередь образовалась на входе на Всероссийский хоровой фестиваль в Пскове

20:00, 14 июня 2025, ПАИ

Огромная очередь образовалась на входе на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского, второй день которого пройдёт сегодня, 14 июня, на территории Псковского кремля, передаёт корреспондент ПАИ.

Сегодня в 20:00 в Псковском кремле состоится концерт ансамбля песни и танца Южной Осетии «Симд» имени Б. Галаева. Художественным руководителем ансамбля является заслуженный деятель искусств Южной Осетии и Чечни Сергей Кочиев. В программе концерта произведения «Божий дар», «Песня пастуха», «Баллада о солдате» и многие другие. Помимо вокальных композиций, зрители смогут насладиться танцевальными номерами – осетинским танцем «Симд», абхазским и горским танцами.

Отметим, что Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского проходит с 13 по 15 июня. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Напомним, что вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Мероприятие можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).

Проект реализуют при поддержке Министерства культуры России, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.