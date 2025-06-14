Гигантская очередь образовалась на входе на Всероссийский хоровой фестиваль в Пскове
Огромная очередь образовалась на входе на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского, второй день которого пройдёт сегодня, 14 июня, на территории Псковского кремля, передаёт корреспондент ПАИ.
Сегодня в 20:00 в Псковском кремле состоится концерт ансамбля песни и танца Южной Осетии «Симд» имени Б. Галаева. Художественным руководителем ансамбля является заслуженный деятель искусств Южной Осетии и Чечни Сергей Кочиев. В программе концерта произведения «Божий дар», «Песня пастуха», «Баллада о солдате» и многие другие. Помимо вокальных композиций, зрители смогут насладиться танцевальными номерами – осетинским танцем «Симд», абхазским и горским танцами.
Отметим, что Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского проходит с 13 по 15 июня. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Напомним, что вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Мероприятие можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).
Проект реализуют при поддержке Министерства культуры России, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.
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