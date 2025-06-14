Стала известна программа «Панорамы» на кинофестивале «Западные ворота»

19:23, 14 июня 2025, ПАИ

Программу «Панорамы» на международном кинофестивале «Западные ворота – 2025» опубликовали организаторы.



Фото: группа кинофестиваля «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кинофестиваля «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кинофестиваля «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кинофестиваля «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кинофестиваля «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа кинофестиваля «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»











Секция существует с первых дней кинофестиваля и показывает, как снимают кино в разных регионах. Главным критерием отбора является успех фильмов как в России, так и за рубежом. В прошлом году зрители познакомились с кинокартинами из Азербайджана и Киргизии.

В этом году на экранах будут представлены «Последний теплоход» (Россия, 2023), «Гора влюблённых» («Гашыйклар тавы») (Россия – Татарстан, 2024), «Меня зовут Любовь» (Россия – Якутия, 2024), «Счастливый билетик» (Россия, 2023), «Чёрный камень» («Кара Даш») (Россия – Тува, 2024).

Ранее сообщалось, что порядка ста кинофильмов представят на фестивале «Западные ворота – 2025» в Пскове.