Погружение в средневековое искусство: мастер-классы на фестивале «Довмонт Псковский»

14:34, 15 июня 2025, ПАИ

Псковский музей-заповедник продолжает знакомить с программой фестиваля «Довмонт Псковский», который пройдёт в Псковском кремле 28 июня. Мастер-классы, где каждый сможет прикоснуться к древним ремёслам, организуют для участников фестиваля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Мастер-классы по вязанию иглой, ткачеству на бедре, средневековой вышивке, изготовлению свечей будут доступны для гостей фестиваля. Связанные изделия можно будет унести с собой.

Организаторы приглашают освоить искусство обработки и росписи тканей. Участники смогут не только наблюдать за работой мастера ювелирного искусства, но и самостоятельно создать украшение. Также каждый желающий сможет попробовать себя в роли гончара и создать памятный сувенир, работая с природным материалом.

Ранее псковичам рассказали об участниках фестиваля «Довмонт Псковский» и его программе.