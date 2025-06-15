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Общество

Погружение в средневековое искусство: мастер-классы на фестивале «Довмонт Псковский»

Псковский музей-заповедник продолжает знакомить с программой фестиваля «Довмонт Псковский», который пройдёт в Псковском кремле 28 июня. Мастер-классы, где каждый сможет прикоснуться к древним ремёслам, организуют для участников фестиваля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковский музей-заповедник

Мастер-классы по вязанию иглой, ткачеству на бедре, средневековой вышивке, изготовлению свечей будут доступны для гостей фестиваля. Связанные изделия можно будет унести с собой.

Организаторы приглашают освоить искусство обработки и росписи тканей. Участники смогут не только наблюдать за работой мастера ювелирного искусства, но и самостоятельно создать украшение. Также каждый желающий сможет попробовать себя в роли гончара и создать памятный сувенир, работая с природным материалом.

Ранее псковичам рассказали об участниках фестиваля «Довмонт Псковский» и его программе.

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