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Общество

Фестиваль «Исаборг» завершается сегодня в Псковской области

XVII Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг», который проходит с 13 июня, завершает свою работу в Изборске сегодня, 15 июня, сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Фестиваль собрал сотни участников и гостей, реконструкторов и ценителей средневековой эпохи. Показательные сражения, интерактивные мастерские ремёсел и промыслов проходят в рамках фестиваля.

Гости фестиваля уже смогли посетить экскурсию по исторической экспозиции Изборского музея-заповедника и суличный турнир. Впереди пятый этап мужского состязания «Мужицкие игры» в 11:00, состязание воинских отрядов «Стенка на стенку» в 12:00, состязание воинских отрядов «Бой пятёрок» в 12:30 и четвёртый этап женского состязания в 13:30.

Также состоится награждение победителей состязаний. Выступление группы «Трикветрум» на закрытии фестиваля начнётся в 14:00.

Больше фото с фестиваля здесь.

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