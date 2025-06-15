Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реконструкторы фестиваля «Исаборг» посетили музей-заповедник «Исборск»

Реконструкторы в рамках XVII Фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг», который проходит в Изборске с 13 по 15 июня, посетили музей-заповедник «Изборск», сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Исаборг, фестиваль раннесредневековой культуры» в соцсети «ВКонтакте»

Участники фестиваля ознакомились с историческими экспозициями и получили дополнительное представление о культуре и быте древних славян, чью эпоху они воссоздают в своих выступлениях.

Посещение музея-заповедника позволило им глубже погрузиться в исторический контекст и лучше понять особенности эпохи, которую они представляют на фестивале.

«Реконструкторы тоже ходят на экскурсии, потому что они серьёзно интересуются историей», – написали в группе «Исаборг, фестиваль раннесредневековой культуры» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках фестиваля «Исаборг» гости могут принять участие в мастер-классах, послушать средневековую музыку, посмотреть на состязания воинских отрядов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июня 2025

Губернатор Михаил Ведерников поздравил медицинских работников области с профессиональным праздником
15 июня 2025

Кольцевая велогонка проходит на улицах Пскова
15 июня 2025

В Псковской области 100 молодых специалистов создают единый туристический маршрут по древним городам России
15 июня 2025

Реконструкторы фестиваля «Исаборг» посетили музей-заповедник «Исборск»
15 июня 2025

Фестиваль «Исаборг» завершается сегодня в Псковской области
15 июня 2025

В Пскове и Великих Луках мошенники обманули жителей на сумму свыше 600 тысяч рублей
15 июня 2025

В Пскове временно ограничат движение из-за велосоревнований
15 июня 2025

Определены сроки перехода на новую модель высшего образования в России

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...