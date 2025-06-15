Реконструкторы фестиваля «Исаборг» посетили музей-заповедник «Исборск»

11:39, 15 июня 2025, ПАИ

Реконструкторы в рамках XVII Фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг», который проходит в Изборске с 13 по 15 июня, посетили музей-заповедник «Изборск», сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Участники фестиваля ознакомились с историческими экспозициями и получили дополнительное представление о культуре и быте древних славян, чью эпоху они воссоздают в своих выступлениях.

Посещение музея-заповедника позволило им глубже погрузиться в исторический контекст и лучше понять особенности эпохи, которую они представляют на фестивале.

«Реконструкторы тоже ходят на экскурсии, потому что они серьёзно интересуются историей», – написали в группе «Исаборг, фестиваль раннесредневековой культуры» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках фестиваля «Исаборг» гости могут принять участие в мастер-классах, послушать средневековую музыку, посмотреть на состязания воинских отрядов.