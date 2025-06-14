Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ансамбль песни и танца Южной Осетии выступает в Псковском кремле

Государственный ансамбль песни и танца Южной Осетии «Симд» имени Б. А. Галаева выступает на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского в Псковском кремле сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Художественным руководителем ансамбля является заслуженный деятель искусств Южной Осетии и Чечни Сергей Кочиев. В программе концерта произведения «Баллада о солдате», «Песня пастуха», «Божий дар» и многие другие. Помимо вокальных композиций, зрители наслаждаются танцевальными номерами – осетинским танцем «Симд», абхазским и горским танцами.

  • Ансамбль песни и танца Южной Осетии в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Ансамбль песни и танца Южной Осетии в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Ансамбль песни и танца Южной Осетии в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Ансамбль песни и танца Южной Осетии в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Ансамбль песни и танца Южной Осетии в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Ансамбль песни и танца Южной Осетии в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Ансамбль песни и танца Южной Осетии в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Ансамбль песни и танца Южной Осетии в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Ансамбль песни и танца Южной Осетии в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Ансамбль песни и танца Южной Осетии в Псковском кремле
    Фото: ПАИ

Отметим, что Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского проходит с 13 по 15 июня. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Проект реализуют при поддержке Министерства культуры России, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июня 2025

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Новоржеве
14 июня 2025

Ансамбль песни и танца Южной Осетии выступает в Псковском кремле
14 июня 2025

Гигантская очередь образовалась на входе на Всероссийский хоровой фестиваль в Пскове
14 июня 2025

Псковская область выстраивает взаимоотношения в сфере труда и занятости с Запорожьем и Херсонщиной
14 июня 2025

Секреты подготовки к экзаменам раскрыла псковская выпускница, сдавшая ЕГЭ по химии на сто баллов
14 июня 2025

Назад в Средневековье
14 июня 2025

Стала известна программа «Панорамы» на кинофестивале «Западные ворота»
14 июня 2025

Шесть новых работ пополнили коллекцию музея кондитерского искусства в Псковской области
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...