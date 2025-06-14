Ансамбль песни и танца Южной Осетии выступает в Псковском кремле

20:40, 14 июня 2025, ПАИ

Государственный ансамбль песни и танца Южной Осетии «Симд» имени Б. А. Галаева выступает на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского в Псковском кремле сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Художественным руководителем ансамбля является заслуженный деятель искусств Южной Осетии и Чечни Сергей Кочиев. В программе концерта произведения «Баллада о солдате», «Песня пастуха», «Божий дар» и многие другие. Помимо вокальных композиций, зрители наслаждаются танцевальными номерами – осетинским танцем «Симд», абхазским и горским танцами.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Отметим, что Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского проходит с 13 по 15 июня. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Проект реализуют при поддержке Министерства культуры России, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.