Более 1000 человек посетили концерт Имперского Русского Балета в Пскове

10:42, 14 сентября 2021, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации заявила, что концерт Имперского Русского Балета с программой «Шедевры великих хореографов», который прошел 11 сентября в Псковском кремле, посетили более 1000 человек.

«В этот теплый осенний вечер псковичи увидели партии из известных балетов «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Жизель» и других. Выступление артистов оставило самые яркие впечатления. Зрители благодарили творческий коллектив стоя и криками «Браво!». Концерт прошел с аншлагом, билеты были раскуплены за несколько дней. Всего его посетили более 1000 псковичей и гостей города», - сказала Ольга Тимофеева.

По ее словам, с таким же успехом прошел и второй концерт в Кремле. 12 сентября Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации и известные солисты исполнили военные марши, популярную и классическую музыку.

«Мы получили много положительных отзывов об этом концерте, его программа смогла удовлетворить самые разнообразные вкусы зрителей, ведь репертуарная палитра коллектива столь многообразна – от произведений русской и зарубежной классики до музыки современных композиторов. Хочется поблагодарить наших партнеров Театрально-концертную дирекцию и областной центр народного творчества. И конечно, волонтеров, которые встречали зрителей, помогали в рассадке и следили за соблюдением необходимых мер безопасности», - отметила Ольга Тимофеева.

Ранее заслуженный деятель искусств Гедиминас Таранда в рамках проекта ПАИ-live рассказал о любви к Пскову и шедеврах великих хореографов.