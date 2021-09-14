Четыре района Псковской области находятся на особом контроле при подготовке к отопительному сезону

10:50, 14 сентября 2021, ПАИ

Четыре района Псковской области находятся на особом контроле при подготовке к отопительному сезону, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 сентября.

Речь идёт о Куньинском, Новоржевском, Пустошкинском и Великолукском районах. По словам председателя комитета, с данными муниципалитетами уже пару лет есть проблемы.

Спикер отметил, что в позапрошлом году 100% муниципальных образований региона вовремя оформили паспорта готовности к отопительному сезону. В 2020 году показатель был равен 96% в связи с тем, что в Острове-3 передали мазутную котельную и физически предприятие не успело получить паспорт готовности. На эту котельную паспорт готовности Ростехнадзор не выдал, потому что она была в ненормативном состоянии.

Сергей Грахов отметил, что в этом году нужно стремиться получить 100% паспортов готовности, чтобы все было сделано по правилам. «В отоплении нет мелочей», - сказал он.