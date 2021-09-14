В МЧС дали советы псковичам по безопасному использованию обогревателей
В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области дали советы псковичам по безопасному использованию обогревателей.
В ведомстве отметили, что при использовании электрических обогревателей важно использовать приборы заводского производства. Устанавливать их необходимо на безопасном расстоянии от легковоспламеняемых предметов.
Также не стоит пренебрегать безопасным использованием розеток. Нельзя включать в одну розетку более двух электроприборов, так как это может привести к короткому замыканию и, как следствие, к пожару. Кроме того, уходя из дома даже на несколько минут, необходимо выключать обогреватель из розетки.
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