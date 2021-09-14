Псковской областной библиотеке присвоят имя Валентина Курбатова

15:37, 14 сентября 2021, ПАИ

Псковской областной научной библиотеке присвоят имя известного писателя, псковича Валентина Курбатова. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции 14 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Тимофеевой, процесс о придании Псковской областной библиотеке запущен при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Сейчас идет подготовка необходимых документов.

«Это будет большая ответственность и гордость за нашего соотечественника», - уверена Ольга Тимофеева.