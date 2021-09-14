Псковской областной библиотеке присвоят имя Валентина Курбатова
Псковской областной научной библиотеке присвоят имя известного писателя, псковича Валентина Курбатова. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции 14 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По словам Ольги Тимофеевой, процесс о придании Псковской областной библиотеке запущен при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Сейчас идет подготовка необходимых документов.
«Это будет большая ответственность и гордость за нашего соотечественника», - уверена Ольга Тимофеева.
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