Более 20 тысяч человек посетили фестивали и концерты в Псковской области летом

16:03, 14 сентября 2021, ПАИ

Более 20 000 человек посетили фестивали и концерты, организованные летом Псковской областной филармонией и губернаторским симфоническим оркестром. Об этом рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

«У нас есть постоянные зрители, которых мы видим, и которые подходят к нам», - рассказала Барышникова.

По словам спикера, все проекта и концерты прошли при большом количестве зрителей. В частности, это Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, проект «На страже мира. Александр Невский – 800», кинофестиваль «Западные ворота», «Лавандовая ночь» и «Золото вены», «Музыка на воде», а также четыре концерта, в том числе концерт певицы Пелагеи в Усвятах, а также фестивали «Крещендо» и «Ars in turri» с концертом «Ночь в башне».

«Это было сложное лето и с моральной, и с физической точки зрения», - отметила спикер, добавив, что событийный календарь получился ярким, насыщенным и аналогов такого в истории региона нет.