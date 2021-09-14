«Яндекс.Такси» объяснил, почему различается стоимость поездки для одного и того же местоположения

19:53, 14 сентября 2021, ПАИ

Российская компания «Яндекс. Такси» объяснила, почему стоимость поездки для одного и того же местоположения может сильно различаться, пишет «Луки.ру».

В одной из групп в социальной сети «Вконтакте» великолучанин пожаловался на разную стоимость поездки. «Вызываешь к дому цену задирают в два, три раза. Вызываешь к соседнему дому – цена минималка», –рассказал житель города.

«Яндекс.Такси» пояснил, что стоимость поездки рассчитывается в реальном времени, когда делается заказ.

«На неё [стоимость, – прим. ПАИ] влияют многие факторы, например: количество желающих уехать, количество свободных машин поблизости, дорожная обстановка. Они меняются очень быстро, поэтому и цена может быть разная», – добавили в компании.