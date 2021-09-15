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Общество

Псковский Роспотребнадзор отмечает 99-летие со дня образования службы

Региональное Управление Роспотребнадзора отмечает 99-летие со дня образования службы, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Санитарно-эпидемиологическая служба занимает одну из ключевых позиций в сфере здравоохранения. От работы каждого сотрудника зависит здоровье и благополучие жителей, их трудоспособность, а значит — развитие экономики и социальной сферы. Защита людей от опасных заболеваний — это трудная, но исключительно важная и ответственная работа, которая требует особого профессионализма, дисциплины и самоотверженности», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, управление делает все необходимое, чтобы защитить жителей от болезней, держит под контролем все социально значимые сферы, работу общественных учреждений. «Вы совершаете настоящий подвиг, ежедневно выходя на борьбу с инфекцией, противодействуя ее распространению, разрабатывая новые подходы в деле охраны здоровья людей».

Губернатор также обратился к ветеранам, отметив, что верность призванию является примером для начинающих специалистов.

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников санитарно-эпидемиологической службы за верность и преданность профессии и за нелёгкий труд, пожелав профессиональных успехов, крепкого здоровья, мира, добра и процветания.

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