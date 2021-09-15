Почему в школах запретили макароны по-флотски, колбасу и блинчики, объяснила Анна Попова

11:42, 15 сентября 2021, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему Роспотребнадзор запретил в школах макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопченую колбасу. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

«Почему? Потому что именно в этих продуктах – и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям, - очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии. И очень долго выживают на них», - уточнила Попова в интервью.

«Макароны по-флотски с фаршем, сырокопченые колбасы, яичница, макароны с яйцом, фаршированные блинчики, форшмак для организованных коллективов - блюда и продукты повышенного эпидемиологического риска. Запрет на них действует более 30 лет. Причина - отсутствие должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления, обеспечивающей должный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева», - поясняли в ведомстве ранее.