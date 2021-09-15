Ещё один Ледовый дворец намерены построить в Пскове

16:45, 15 сентября 2021, ПАИ

Ещё один Ледовый дворец намерены построить в Пскове. Как стало известно Псковскому агентству информации, спортивная арена разместится на Запсковье неподалёку от «Ленты».

Уже сегодня, 15 сентября, состоится встреча потенциального инвестора и и. о. главы администрации Бориса Елкина. Стороны планируют обсудить будущее строительство.

В Пскове уже есть один Ледовый дворец, который формально размещается на землях Псковского района. Его построили и запустили ещё в 2011 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ». Крытая ледовая арена рассчитана на 1300 зрителей.