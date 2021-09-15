Стиральную машину *bosh продают за миллион рублей в Пскове

17:18, 15 сентября 2021, ПАИ

Беспроводную «стиральную машину» за миллион рублей продают на известном сайте объявлений. Стиральную доску выставили на продажу с аккаунта комиссионного магазина, продающего в Пскове и области стиральные машины.

Как отмечает продавец в объявлении, «стиральная машина» прошла полную диагностику и имеется пожизненная гарантия. Кроме того, в объявлении указано, что количество программ стирки зависит только от фантазии владельца, а одна из дополнительных функций, ручная стирка, заменяет целый час в тренажерном зале.

Перед покупкой можно прийти в магазин и осмотреть товар. В самом конце есть пояснение, что цена указана только при оплате наличными.