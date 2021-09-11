Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

ФАС и налоговая проверяют цены на рынках стройматериалов

Федеральная антимонопольная служба совместно с налоговой инспекцией проверяют цены на рынках стройматериалов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФАС по Псковской области.

Решение принято в связи с ростом цен на стройматериалы в 2021 году и большим количеством поступающих обращений в ФАС России — за первое полугодие текущего года их зафиксировано более 600. Проверяются рынки металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

В результате взаимодействия ФАС и ФНС выявили существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов.

Ранее антимонопольщики уже возбудили дело в отношении группы компаний «Кроношпан» на рынке древесных плит, «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло» на рынке листового стекла.

ФАС продолжает анализ крупнейших компаний на отдельных рынках стройматериалов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

11 сентября 2021

Фонд инвестиционного развития появился в Псковской области
10 сентября 2021

Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%
10 сентября 2021

Бензин и дизтопливо подорожали в Псковской области
09 сентября 2021

Международные резервы России обновили исторический рекорд
09 сентября 2021

Центр финансовой грамотности открылся в Пскове
07 сентября 2021

Программа строительства новых городов может изменить границы сибирских регионов
06 сентября 2021

Фоторепортаж: Строительство крупнейшего на Северо-Западе завода по производству промышленных газов
06 сентября 2021

Как правильно покупать квартиру – комментарий эксперта

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...