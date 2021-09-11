ФАС и налоговая проверяют цены на рынках стройматериалов
Федеральная антимонопольная служба совместно с налоговой инспекцией проверяют цены на рынках стройматериалов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФАС по Псковской области.
Решение принято в связи с ростом цен на стройматериалы в 2021 году и большим количеством поступающих обращений в ФАС России — за первое полугодие текущего года их зафиксировано более 600. Проверяются рынки металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.
В результате взаимодействия ФАС и ФНС выявили существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов.
Ранее антимонопольщики уже возбудили дело в отношении группы компаний «Кроношпан» на рынке древесных плит, «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло» на рынке листового стекла.
ФАС продолжает анализ крупнейших компаний на отдельных рынках стройматериалов.
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