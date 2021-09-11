ФАС и налоговая проверяют цены на рынках стройматериалов

17:27, 15 сентября 2021, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба совместно с налоговой инспекцией проверяют цены на рынках стройматериалов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФАС по Псковской области.

Решение принято в связи с ростом цен на стройматериалы в 2021 году и большим количеством поступающих обращений в ФАС России — за первое полугодие текущего года их зафиксировано более 600. Проверяются рынки металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

В результате взаимодействия ФАС и ФНС выявили существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов.

Ранее антимонопольщики уже возбудили дело в отношении группы компаний «Кроношпан» на рынке древесных плит, «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло» на рынке листового стекла.

ФАС продолжает анализ крупнейших компаний на отдельных рынках стройматериалов.