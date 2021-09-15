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Политика

Реконструкция коллектора в Моглино начнется в следующем месяце

фото: официальный портал Псковской области

15 сентября прошла встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с вице-губернатором Нинель Салагаевой по поводу реконструкции канализационного коллектора Псковского района, собственником которого является особая экономическая зона «Моглино», рассказали в пресс-службе администрации  Псковской области. 

От населения неоднократно поступали обращения о постоянной протечке коллектора, в связи с чем этот вопрос уже давно находился в зоне контроля региональных властей. Нинель Салагаева рассказала, что уже завершается прохождение государственной экспертизы и в следующем месяце начнутся работы по перекладке этого объекта ЖКХ.

Также особое внимание обратили на то, что кроме экономической зоны «Моглино», коллектор обслуживает еще несколько населенных пунктов и предприятий, находящихся в Псковском районе.

Тем самым с реконструкцией коллектора будет решена главная социальная функция, при которой население получит качественную воду. Михаил Ведерников обратил внимание, что масштабные строительные работы не должны повлиять на увеличение тарифа для населения.

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