В трех районах Псковской области вводится режим ЧС

22:43, 15 сентября 2021, ПАИ

В связи с эпизоотической ситуаций АЧС губернатор Псковской области подписал распоряжение о вводе территориальной единой системы предупреждения и ликвидации ЧС, сообщают в Telegram-канале Псковской области.

На территории Островского, Палкинского и Пыталовского районов для органов управления вводят единые подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с эпидемией африканской чумы свиней.

Ранее Михаил Ведерников проводил совещание по эпизоотической ситуации АЧС в Псковской области, где обсуждались меры по противодействию заболевания.

Следует отметить, что на территории Стругокрасненского и Плюсского районов, а также в Пскове этот режим снят.