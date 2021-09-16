Жителям Любятово в Пскове рассказали о программе «Комфортная городская среда»

09:57, 16 сентября 2021, ПАИ

Глава города Пскова Елена Полонская совместно с и. п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным и депутатом Псковского областного Собрания Алексеем Севастьяновым провела встречу с жителями домов 69, 69а на ул. Николая Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Местные жители рассказали о нехватке парковочных мест, неудовлетворительном состоянии тротуаров и недостаточном освещении.

Елена Полонская отметила, что вопрос благоустройства дворовой территории можно решить, подав заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

«У вас еще есть шанс успеть подать заявку на участие в программе. Сейчас необходимо активно собрать подписи у собственников, в этом поможет управляющая компания. А мы окажем содействие в сборе всех необходимых документов. Главное – успеть до 30 октября», - отметила глава муниципалитета.