Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сотрудники полиции нашли похитителя скутера в Пскове

Сотрудники полиции нашли похитителя скутера, который в конце августа украл его с парковки на улице Алексея Алехина в Пскове, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего псковича, который признался в краже скутера. Как выяснилось позднее, молодой человек какое-то время пользовался транспортом, а затем перекрасил его и перепродал.

Также пскович был причастен еще к нескольким подобным кражам в Пскове и Псковском районе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Транспортное средство разыскивается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

16 сентября 2021

Вакцинация против гриппа стартовала в Гдовской райбольнице
16 сентября 2021

726 человек скончались от коронавируса в Псковской области

16 сентября 2021

В Пустошкинском районе мужчины ради забавы расстреляли семью уток

16 сентября 2021

Ольга Серова: Важно сохранять и развивать добрососедские и партнерские отношения с Германией
16 сентября 2021

В ПсковГУ начал работу форум «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге»
16 сентября 2021

Более 165 тысяч псковичей сделали прививку от COVID-19
16 сентября 2021

С 17 сентября начнется подача отопления в дома псковичей
16 сентября 2021

Коечный фонд для коронавирусных больных в Псковской области занят на 81%

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...