Сотрудники полиции нашли похитителя скутера в Пскове

11:54, 16 сентября 2021, ПАИ

Сотрудники полиции нашли похитителя скутера, который в конце августа украл его с парковки на улице Алексея Алехина в Пскове, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего псковича, который признался в краже скутера. Как выяснилось позднее, молодой человек какое-то время пользовался транспортом, а затем перекрасил его и перепродал.

Также пскович был причастен еще к нескольким подобным кражам в Пскове и Псковском районе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Транспортное средство разыскивается.