Андрей Турчак: Работа над народной программой «Единой России» не прекратится после выборов

14:13, 16 сентября 2021, ПАИ

Депутаты «Единой России» будут ежегодно отчитываться о реализации народной программы партии перед людьми. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак во время совещания у президента с членами правительства и представителями «Единой России».

«Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом, чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции «Единой России» особая роль и особая ответственность», – подчеркнул Андрей Турчак.

Он добавил, что совместно с правительством депутатам «Единой России» удастся реализовать все, что заложено в народную программу партии.

Напомним, «Единая Россия» 27 августа опубликовала народную программу, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы. Она состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». На втором этапе съезда «Единой России» делегаты приняли народную программу единогласно. Выборы состоятся 19 сентября. По результатам жеребьевки, которая прошла 16 августа в Центризбиркоме, «Единая Россия» получила пятый номер в избирательном бюллетене.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».