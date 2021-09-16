При поддержке Александра Козловского удалось решить проблему с водоснабжением в поселке Мелиораторов

17:57, 16 сентября 2021, ПАИ

При поддержке депутата Государственной Думы Александра Козловского удалось решить давнюю проблему жителей поселка Мелиораторов Великолукского района.

Ранее жители Мелиораторов обратились к парламентарию с просьбой подключить к водопроводной сети города Великие Луки дома на улице Луговой в своем населенном пункте. У них были претензии к качеству сероводородной воды. Кроме того, по словам местных жителей, сероводород разъедал водопроводные трубы и портил бытовую технику.

Вопрос Александр Козловский решил вместе с главой Великолукского района Алексеем Кузьминым и руководством «Водоканала» города Великие Луки. И как результат - дома №1-6 на улице Луговой в поселке Мелиораторов и дома в поселке Мандусово были подключены к городской водопроводной сети.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Псковской области – Псковскому одномандатному избирательному округу №148 Козловского Александра Николаевича.