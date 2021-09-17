Приказ о диетическом питании для школьников 1984 года опубликовал псковский архив

09:20, 17 сентября 2021, ПАИ

Диетическое питание для школьников на базе образовательных учреждений Великих Лук было организовано в 1984 году. Соответствующий приказ разместил в своём Instagram-аккаунте Госархив Псковской области.

«В связи с тем, что из 9451 учащихся, обучающихся в 10 школах г. Великие Луки, 233 учащихся страдают заболеваниями желудка, печени и желчных путей, почек, сахарным диабетом. А также на основании приказа Управления общественного питания №75 от 5 августа 1982 года ПРИКАЗЫВАЮ: организовать диетотделение...» - говорится в приказе №287-А по Великолукскому тресту столовых.

С 1 января 1984 года предписывалось на базе школьных столовых организовать отдельное питание для определённой группы учащихся – в приказе перечислены и сами школы, и количество учеников.