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Общество

Скрининговое обследование могут пройти псковичи в ФАПе на Запсковье

17 и 18 сентября с 10:00 до 15:00 в рамках мероприятий к Дню безопасности пациента Псковская городская поликлиника будет проводить акцию по комплексному скрининговому обследованию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в поликлинике.

Медработники поликлиники в мобильном ФАПе будут проводить измерение АД, пульсоксиметрию (показатель кислородной насыщенности крови), экспресс-тестирование - измерение уровня глюкозы и холестерина в крови, измерение внутриглазного давления. Результаты исследования будут готовы сразу после измерения.

Также в ФАПе с 10:00 до 15:00 можно сделать прививку от гриппа.

С 8:00 до 20:00 на этом же ФАПе будет дежурный фельдшер, который будет проводить консультации по вопросам здоровья.

Если такая комплексная медицинская услуга будет востребована у населения, поликлиника будет регулярно проводить такие профилактические выезды ФАПа. 

19 сентября на ФАПе с 8:00 до 20:00 будет работать дежурный фельдшер из госпиталя ветеранов. Обратиться в ФАП может любой житель Пскова, при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Адрес ФАПа Сиреневый бульвар 15, около лицея № 21.

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