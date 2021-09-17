Из-за школьной камеры на участке №43 в Пскове пришлось переместить кабинки для тайного голосования

12:39, 17 сентября 2021, ПАИ

На участке №43 в Пскове в основном голосуют военнослужащие из десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Здесь, как положено, были установлены кабинки для тайного голосования, однако они попали в поле зрения видеокамеры.

«Как мы выяснили на участке, камера оказалась школьной и, разумеется, никакого отношения к выборам она не имеет. В итоге было принято решение кабинки для голосования переместить в другое место. На это время процесс голосования был приостановлен. Сейчас он возобновился», - пояснил председатель регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Михаил Иванов.