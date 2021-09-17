Неизвестные получили несакционированный доступ к камерам видеонаблюдения на избирательном участке в школе №10

11:32, 17 сентября 2021, ПАИ

Координатор движения «Голос» в Псковской области (признано иноагентом) заявил, что на избирательном участке в школе №10 нарушена тайна голосования: содержимое кабинок попадает в зону ведения камеры наблюдения. В Telegram-каналах выкладывают скриншоты с камеры.

Telegram-каналу «Псковские новости» cитуацию прокомментировал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он пояснил, что на участке № 43 голосуют военнослужащие, а российское законодательство в принципе не предусматривает видеонаблюдение там, где голосуют военные, и в медучреждениях. Камера в спортзале школы была установлена по программе безопасности. И, по словам председателя избиркома, сторонние люди получили к ней доступ и выкладывают в Сеть скриншоты. «Налицо двойное нарушение: несанкционированный доступ к камере видеонаблюдения школы и выкладывание в Сеть персональной информации. Будем разбираться», - заявил Игорь Сопов.