Концепцию скейт-парков в Пскове и Великих Луках обсудил губернатор со спортсменами

13:30, 17 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил со спортсменами уличных видов спорта вопрос строительства скейт-парков в Пскове и Великих Луках. Встреча состоялась 17 сентября в креативном пространстве «Лофт», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор заметил, что средства на создание парков уже предусмотрены. Разработкой концепции готова заняться компания из Санкт-Петербурга. «Но окончательное решение примем после того, как обсудим с вами. Мы делаем это для вас - там должно быть удобно и безопасно как для начинающих, так и для тех, кто уже давно занимается. Чтобы была точка притяжения для всех», - обратился Михаил Ведерников к спортсменам.

Затем они приступили к обсуждению концепт-проектов скейт-парков. Один из спортсменов рассказал, что родилась идея сделать скейт-парк из фанеры, а не из бетона, чтобы было безопасно. Уже найдена фирма, и можно делать техзадание. В таком парке будет возможность кататься по кругу.

«В целом по концепту - нужны навесы, туалеты или скамейки?» - поинтересовался Михаил Ведерников. Спортсмены ответили, что всё это необходимо. Губернатор подчеркнул, что нужно правильно подойти к вопросу, чтобы скамейки не были заняты теми, кто к спорту никакого отношения не имеет.

Спортсмен также добавил, что важно прописать дренажирование, чтобы дождями не смыло парк. «Если нет дренажа, то площадка какую-то часть года не будет работать», - пояснил он.

Отдельно обсуждалось возведение скейт-парка в Великих Луках. Местная спортсменка озвучила пожелания в части материалов для создания объекта, а также вида покрытия: для лонгбордистов, самокатчиков и роллеров лучше сделать асфальтовое и закольцованное - там смогут заниматься ребята разных возрастов. Губернатор поддержал эту идею и заявил о необходимости уточнить вопрос с проектировщиками.

Кроме того, шла речь об освещении скейт-парков, установке видеонаблюдения.

Глава города Великие Луки Николай Козловский заметил, что тема крайне актуальная, и поблагодарил губернатора за поддержку. «Уличные виды спорта наравне с другими видами воспитывают трудолюбие, усердие, отвагу, выдержку. Это поможет решать задачи, стоящие перед ребятами в будущем», - сказал он и подчеркнул, что скейт-парки будут отвечать европейским стандартам.

«Спасибо за такую важную инициативу», - отреагировал Михаил Ведерников. Он добавил, что нужно определить, кто в Великих Луках будет отвечать за проект, чтобы быть на связи и прорабатывать все изменения и потребности. По словам губернатора, после визуализации проекта и по мере готовности техзадания можно будет понять, нужно ли заключать прямой договор или проводить конкурс. Он отметил, что часть работ реально сделать в этом году, а оставшиеся отложить на 2022-й, чтобы уже следующим летом была возможность заниматься в скейт-парках.

Лидер спортивного движения Street Workout по Псковской области Виталий Дидыч предложил установить на будущих объектах турники для воркаута. Губернатор посоветовал ему включиться в команду скейтеров и решать вопросы сообща.