Иеромонах на велосипеде проделал путь из Клина в Кунью, чтобы проголосовать
Иеромонах подворья Святогорского монастыря в деревне Клин Иов (Игорь Вологжанин) на велосипеде проделал путь из Клина в Кунью, чтобы проголосовать на выборах. Об этом сообщает районная газета «Пламя».
Иеромонаху пришлось преодолеть расстояние примерно в три километра.
По его словам, Русская православная церковь «всегда дает благословение на исполнение гражданского долга».
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