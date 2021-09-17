Иеромонах на велосипеде проделал путь из Клина в Кунью, чтобы проголосовать

14:14, 17 сентября 2021, ПАИ

Иеромонах подворья Святогорского монастыря в деревне Клин Иов (Игорь Вологжанин) на велосипеде проделал путь из Клина в Кунью, чтобы проголосовать на выборах. Об этом сообщает районная газета «Пламя».

Иеромонаху пришлось преодолеть расстояние примерно в три километра.

По его словам, Русская православная церковь «всегда дает благословение на исполнение гражданского долга».