Елена Бибикова: Важно выразить свою активную гражданскую позицию

15:01, 17 сентября 2021, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова приняла участие в выборах-2021. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора, она проголосовала на избирательном участке на территории школы № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина в Пскове.

«Считаю, что каждый житель нашей страны должен проголосовать на выборах. Уверена, что от моего голоса, как и от голоса каждого избирателя, зависит будущее нашей страны, благополучие каждого человека. Мы живем в России, здесь живут и будут жить наши дети и внуки, нужно обязательно воспользоваться своим правом выбора», - отметила Елена Бибикова.

По ее словам, важно выразить свою активную гражданскую позицию, ведь люди сами создают своё настоящее и будущее. «От нас зависит, кто будет принимать важнейшие решения, обеспечивающие мир, стабильность и развитие нашего государства», - заявила сенатор.

Она подчеркнула важность того, чтобы в органы законодательной власти пришли люди, заинтересованные в поступательном развитии России и благополучии ее граждан, в выполнении социальных обязательств, задач по поддержке семей, старшего поколения, реализации инфраструктурных проектов, для кого первостепенное значение имеют национальные интересы нашего государства.

Напомним, в Псковской области стартовали трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания, они продлятся по 19 сентября. Избиратели получают на руки 4-5 бюллетеней. Два из них – по Госдуме и два – по Псковскому областному Собранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.

На избирательных участках обеспечены меры безопасности: гражданам выдают СИЗы и одноразовые ручки. Перед входом осуществляется термометрия. Потоки на вход и выход с участков разделены. Кроме того, избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения, они работают круглосуточно и записывают весь процесс голосования. Видеотрансляция с участков доступна всем желающим в общественных штабах по наблюдению, они есть в каждом регионе, в том числе и в Псковской области.

Также работает Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове. Всего в Псковской области на выборах работают 1665 наблюдателей. Кроме того, в регион приехали иностранные эксперты из Германии, Испании, Новой Зеландии для наблюдения за выборами.