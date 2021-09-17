«На ней можно играть»: псковские археологи нашли древнюю свистульку-лошадку
Древнюю свистульку-лошадку обнаружили псковские археологи. Об этом Археологический центр Псковской области рассказал в своём Instagram-аккаунте.
«Свистулька-лошадка из небольшого раскопа на улице Некрасова. Игрушка практически целая, и на ней можно играть», - отметили археологи.
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