О Форуме выпускников ПсковГУ в честь 100-летия Евгения Маймина – пресс-конференция с филологами

15:51, 17 сентября 2021, ПАИ

О сохранении русской культуры и языка, проведении Форума зарубежных и российских выпускников ПсковГУ, посвящённого 100-летию историка русской культуры Евгения Маймина, на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказали руководитель Научно-просветительского центра русского языка и культуры им. Маймина Аида Разумовская и ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького Российской академии наук Екатерина Дмитриева-Маймина. Предлагаем вам текстовую версию этого разговора.

О программе форума

- Мы очень рады видеть вас в гостях, и первое слово я хочу предоставить Аиде Геннадьевне, чтобы в целом рассказать о форуме, который проходит сейчас. Какова его цель, какие мероприятия запланированы и кто его участники?

Аида Разумовская: Спасибо большое за приглашение, за возможность выступить и рассказать о нашем форуме, к которому мы готовились давно, потому что 100-летие любимого учителя, знаменитого литературоведа, писателя, литературного критика, члена Союза писателей – очень много званий у Евгения Александровича. 100-летие – это, конечно, для нас очень важная дата. Форум зарубежных и российских выпускников называется «На пересечённых рубежах» неслучайно. Наш регион – это регион приграничный, и как раз в бытность Евгения Александровича Маймина, заведующего кафедрой литературы в 60-70-е годы, установились очень тесные контакты научные, академические, образовательные с нашими коллегами из соседних государств. В 80-х – начале 90-х годов на факультете русского языка и литературы, тогда Псковского педагогического института, было открыто национальное отделение, на котором обучались носители эстонского, латышского, литовского языков. С тех пор, со времён, когда Евгений Александрович стоял во главе образовательного и научного движения, у нас образовались очень тесные контакты с соседями из стран Балтии, Белоруссии.

Нам захотелось в год 100-летия собрать бывших выпускников, бывших студентов нашего когда-то филологического факультета, и имя Евгения Александровича Маймина как-раз является объединяющим для всех, кто когда-то прошёл через школу псковского филфака. У нас сегодня открытие форума, мемориальный вечер, который мы назвали, по-моему, очень хорошо: «Я их помню», по названию книги рассказов Евгения Александровича, где будут и «живьём» и онлайн. Примут участие не только крупнейшие учёные, филологи современности, которые знали Евгения Александровича, работали с ним, дружили с ним, были его коллегами, но и выпускники нашего факультета разных лет, начиная с 1967 года и заканчивая студентами национального отделения. Как правило, все выпускники работают в школах до сих пор и вот это вот слово Евгения Александровича и других наших замечательных преподавателей филологического факультета продолжают нести сегодня молодому поколению. В субботу мы приглашаем тех, кто сможет, на научную конференцию, так же названную по названию первой книги Евгения Александровича «Опыт литературного анализа». Участниками конференции станут очень интересные специалисты не только из российских научных учреждений и вузов, но и Латвия, Эстония, Франция, Германия, Шотландия – у нас очень широкая география участников. Естественно, они будут участвовать онлайн. В понедельник-вторник, 20-21 числа, у нас будет уже ставший традиционным онлайн-семинар для учителей стран Балтии и Белоруссии. В этом году он посвящён проблемам преподавания гуманитарных предметов в иноязычном окружении. Эта тема очень важная для учителей Латвии и Эстонии особенно. Так что программа очень насыщенная и участников предполагается большое число, особенно благодаря онлайн. Будет большая группа учителей из Латвии, из Риги и других городов. Большая группа учителей из Таллина и так далее.

О сохранении русской культуры

- Сегодня у нас в гостях дочь Евгения Александровича – Екатерина Евгеньевна. Вы принимаете участие в форуме не только как близкая родственница Маймина, но и как учёный. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от повестки форума и как вы его оцениваете?

Екатерина Дмитриева-Маймина: Мне трудно оценивать, потому что мы, на самом деле, готовили в тесном содружестве с Аидой Геннадьевной, с которой мы не только друзья, не только коллеги, но ещё и одноклассницы. Это всё уходит в глубь веков, по крайней мере в глубь прошлого века. На самом деле, я считаю, что удалось многое сделать, и повестка дня очень интересная. Единственное, о чём можно жалеть, – это то, что не удалось приехать тем участникам, которые будут присутствовать онлайн. Все жалели. Даже из Германии я сегодня получила письмо от своей коллеги, от немецкого историка, где она пишет: «Какой ужас! Какой ужас – я не во Пскове!»

- То есть кто-то хотел поучаствовать лично, хотел встретиться, пообщаться… Скажите, пожалуйста, вы перечислили очень много стран, и действительно, очень большой интерес у специалистов иностранных. Почему им так интересен этот форум? В чём его важность для них?

Аида Разумовская: У нас сложились научные контакты давно, а вот в последнее время филологи Псковского государственного университета объединили свои усилия ещё и в общественной организации, которая называется Ассоциация гуманитарной культуры. Мы проводим очень большую работу по поддержке изучения и преподавания русского языка, русской культуры, в частности в соседних государствах, странах Балтии и Белоруссии. У нас неоднократно проводились мероприятия, в которых принимают участие учителя русского языка, причём учителя русского языка как иностранного, даже учителя латышских школ принимают участие в этих мероприятиях. Мы проводим семинары, мы неоднократно бывали в Риге со своими лекциями, мастер-классами. Мы приглашаем учителей сюда, Пушкинские Горы, они просто влюблены, мечтают приехать каждый год на «Пушкинскую осень», когда у нас проходит очень большой форум для молодёжи под названием «Наследники». В этом году будет уже девятый форум «Наследники», и те, кто когда-то участвовал в этом форуме, с нетерпением ждут следующего года, чтобы приехать со своими проектами по русскому языку, русской культуре к нам. Мы работаем не только с учителями, мы работаем со школьниками, абитуриентами. Но это не самое важное. Самое важное – чтобы русская культура сохранялась и береглась представителями русскоязычного населения этих государств. Учителя в этом очень нуждаются, они хотят знать, какие процессы происходят в русском языке, они хотят знать, какие процессы происходят в современной литературе, что меняется в осмыслении классической литературы. Они ждут этих встреч с большими запросами, и мы эти запросы стараемся удовлетворить. Нужно сказать, что до сих пор нам это удавалось.

- Это очень приятно. Екатерина Евгеньевна, вот у нас есть Научно-просветительский центр русского языка и культуры им. Маймина. Как вы оцените его деятельность и вклад в развитие?

Екатерина Дмитриева-Маймина: Я считаю, что это великое дело. Ведь, действительно, очень остро стоит вопрос о сохранении русского языка. Мы знаем прекрасно, что в странах бывших наших республиках, где когда-то русский язык был основным, разговорным, а теперь молодое поколение и не знает русского языка. Причём это относится к людям той или иной национальности, я имею в виду к эстонцам, латышам, это относится и к русским. Те русские семьи, которые уже давно живут в Прибалтике, и получается, что их дети говорят уже не на русском языке. Поэтому это действительно великое дело, и слава Богу, что оно существует.

Аида Разумовская: Ведь нужно сохранять русский язык не только в соседних государствах, его нужно сохранять в своей собственной стране. Это очень важная сторона нашей деятельности. В этом направлении делается много усилий наших преподавателей-филологов. У нас прочная научная школа, можно даже сказать, что две научные школы. Это не только литературоведческая школа Евгения Александровича Маймина, но и лингвистическая школа Бориса Александровича Ларина. Филфак славился всегда очень высоким качеством обучения благодаря тому, что на этом факультете, в то время и другие факультеты были необычайно сильны в научном плане, но на этом факультете работали очень квалифицированные специалисты. Это отражается в том, что до сих пор наша область занимает одно из лидирующих мест в плане, например, сдачи ЕГЭ по русскому языку. У нас очень высокие баллы наших выпускников. Это всё не на пустом месте.

О динамичном мире технологий

- Екатерина Евгеньевна, вам опять вопрос. Как вы можете объяснить то, что труды вашего отца до сих пор в динамичном мире технологий актуальны?

Екатерина Дмитриева-Маймина: Вы произнесли очень хорошую фразу: «динамичный мир технологий». Я думаю, что вот в этом динамичном мире технологий ощущается потребность в нормальном человеческом слове. Когда я была школьницей, студенткой, не всегда оценивала. Мне всегда казалось, что нужен более научный стиль. Я ездила в Тарту, там как раз в это время расцветала школа структурализма, хотя папа очень боялся этого влияния. Он всегда говорил, что для него самое важное – это миссия внимательного читателя, который способен прочитать, донести и объяснить смысл произведения другим читателям, своим студентам и т. д. И я думаю, что это и привлекает в его книгах, потому что многие отклики, которые я слышала, сводятся к одной незамысловатой мысли – как же можно о таких сложных вещах писать так просто.

- У вашего отца очень много последователей, учеников. А вы для себя когда определили, что будете продолжать его деятельность?

Екатерина Дмитриева-Маймина: Вы знаете, в каком-то смысле за меня определили, потому что… Как у всякой девочки, у меня были другие желания и интересы. Актриса, астроном, ещё что-то хотелось… Не говорю уже о детском желании – стать моряком. Но это совсем младенческое, поскольку мы жили на Адмиралтейской набережной, где было очень много моряков. В пять лет мне это очень нравилось. А потом это всё как-то достаточно естественно произошло. Единственное, о чём я до сих пор жалею, – отец запретил мне поступать на русское отделение, куда я больше хотела. Он сказал, что неприлично учиться у собственных родителей. Поэтому я поступила на иностранный факультет.

- Что нужно сегодня делать, в современном мире, чтобы сохранить русскую культуру и язык? Какие предпринимать попытки?

Аида Разумовская: Вопрос глобальный. Я считаю, что многое делается в современном мире для того, чтоб сохранить русский язык. Посмотрите, сколько у нас принято государственных программ поддержки русского языка. У нас есть фонды, которые осуществляют поддержку научных исследований. Фонды, которые поддерживают проекты культурно-просветительской направленности, например фонд «Русский мир». Фонд президентских грантов – наша общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры» очень активно участвует в конкурсах Фонда президентских грантов, где можно получить солидную поддержку, субсидию на проведение мероприятий. Сейчас невозможно без этой поддержки приглашать школьников из других государств или своих студентов возить в Пушкинские Горы на несколько дней, чтобы они впитывали в себя воздух Пушкиногорья и чтобы они участвовали в этих мероприятиях. В этом плане государство делает немало. Ну а что ещё нужно делать…

- Не ограничивается ли это кругом специалистов? Я имею в виду, эти все мероприятия направлены на определённый и узкий круг людей. Как сделать так, чтобы доходило до всего населения?

Аида Разумовская: Конечно, здесь колоссальную роль играет школа. Колоссальную роль играет преподавание литературы в школе. Нужно как можно больше заниматься просветительской работой. Вот я убеждена в этом. С учителями, со школьниками, со студентами, со всеми жителями региона нужно как можно чаще говорить на темы, связанные с нашей культурой, её ценностью, с её незаменимостью для человека. Конечно, здесь главная целевая группа – молодёжь. С ней нужно вести целенаправленную работу. Псковский государственный университет этим занимается, и очень много делается для этого. Наши выпускники совершенно по-другому воспринимают значимость культуры, значимость чтения, чем люди, которые не прошли через Псковский государственный университет, да и через университет вообще. Что ещё? Я считаю, что начинать нужно каждому с себя – следить за своей речью. Не допускать странные, неоправданно привнесённые извне слова, которые вытесняют хорошие, замечательные, прекрасные русские слова.

- Очень много иностранных слов появилось в обиходе. Появилось большое количество сокращений. Это такая тенденция, что мы не только сокращаем слова, когда переписываемся, и уже это вошло в устную речь. Как можно в современных реалиях сохранять и развивать русский язык?

Екатерина Дмитриева-Маймина: Я, наверно, могу мало что добавить к тому, что сказала Аида Геннадьевна, потому что она довольно подробно всё перечислила. Я скорее скажу о том, чего нужно избегать. Вы очень правильно заметили, что появилось множество иностранных слов. Эти иностранные слова заполоняют не только наш быт, не только мы видим вывески типа: «котлета house». Собственно, об этом ещё Гоголь писал: «Иностранец Иван Фёдоров», т. е. это всё не новое. В чём проблема? Проблема, кроме всего, в том, что мы видим по телевизору. Я не хочу никого обидеть, но когда в СМИ журналисты позволяют себе сленг и разговор, который можно позволить себе на кухне, но когда это всё выносится – это действительно страшно. С другой стороны – я даже знаю, что среди коллег очень многие считают, что нужно писать так, чтобы было побольше иностранных слов. Не далее как несколько дней назад моя коллега попросила отредактировать её статью, я смотрю – фразы исключительно состоят из иностранных слов, смысл их абсолютно непонятен. Я прошу её убрать, а она говорит, что нужно добавить научности – если мы введём иностранные слова, то это сразу будет высокая наука, а если мы не введём – то это будет что-то не то…

- А что насчёт сокращений, которые активно сейчас используются?

Екатерина Дмитриева-Маймина: Тоже не хорошо. Если честно, то я не могу слышать ПсковГУ. Во-первых, это мне напоминает другое сокращение, не буду называть какое, но, наверное, все догадаются. Во-вторых, это как-то некрасиво звучит даже без всяких ассоциаций. Государственный университет… Почему бы нет?

Аида Разумовская: А Пушгоры? Это вообще оскорбительно для нашей культуры! Пушкинские Горы! Пушгоры – это недопустимо!

Екатерина Дмитриева-Маймина: Это затрагивает ещё и литературу! Да, только что Аида Геннадьевна говорила, что нужно поощрять, стимулировать чтение и так далее, но появляются романы. Недавно я читала роман Марии Степновой «Женщины Лазаря» – прекрасный роман, но зачем там мат? Зачем? Он абсолютно там не нужен! И я смотрела отзывы читателей, и кого-то это сразу отвращает, и слава Богу! А кто-то решает – ну раз так, то пусть будет.

- Ну да. Наверно, определённые цели преследуются, чтобы было больше читателей…

Аида Разумовская: Размываются границы допустимого в литературе. Евгений Александрович нас учил другому.

Екатерина Дмитриева-Маймина: Тут как не вспомнить слова Карамзина, который говорил, что всё-таки цензура нужна.

Кому будет интересен форум

- Как вы думаете, будет ли интересен ваш форум, который проходит в Псковской области, не только учёным, но и другим категориям?

Аида Разумовская: Я думаю, что – да! Выпускники Псковского государственного университета или Псковского педагогического, правопреемником которого стал ПсковГУ, – они работают в самых разных сферах. Это не только учителя, это работники образования, работники учреждений культуры, библиотеки, музеи, архивы. По тем предварительным звонкам, которые мы получали и получаем накануне открытия форума, мы понимаем, что желающих прийти будет достаточно. Особенно всех притягивает как магнит имя Евгения Александровича. Его мы помним, он для нас остаётся эталоном человеческого поведения, символом глубочайшей порядочности, он остаётся для нас примером духовности. Он – одна из тех возрожденческих фигур, которые создавали в послевоенное время. Это те люди, о которых мы должны помнить. Которые отстраивали Псков, которые реставрировали Псков, те, которые работали в школах, преподавали в вузе, те, которые работали в учреждениях здравоохранения. Это именно представители Псковского возрождения. Это была великая эпоха.

Екатерина Дмитриева-Маймина: Очень хочется, чтобы эти дни прошли максимально плодотворно и радостно, несмотря на то что мне самой страшно думать о том, что 100 лет… Это заставляет меня о многом задуматься. Конечно, тоскливо думать, что нынешняя ситуация с ковидом может остановить кого-то прийти. Несколько человек мне уже звонили и говорили, что боятся идти. Мы это понимаем, и тут не может быть никаких упрёков. Я очень надеюсь, что всё пройдёт в самой тёплой атмосфере, и я очень благодарна Аиде Геннадьевне – она сделала столько много, чтобы эти дни состоялись, это не просто слова, это действительно так. Очень благодарна Нине Викторовне Цветковой – тоже ученица моего отца, тоже очень много делала. Конечно, очень важно, что память сохраняется.

Был французский историк Мишлен, который говорил о том, что есть две смерти: есть смерть физическая, которой нам не избежать, а есть смерть памяти. Вторая смерть самая страшная, потому что, когда человек умирает второй смертью, это действительно его смерть. Он это говорил на опыте Французской революции, но, по-моему, это применимо ко всему. И вот сейчас наступают дни памяти отца – для меня это очень важно и радостно. Спасибо.

- Спасибо. Мы желаем вам плодотворного проведения форума, чтобы он прошёл с пользой.