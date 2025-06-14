Кулоны из спила рога оленя, деревянные браслеты и кожаные фляги: мастер-классы проходят на фестивале «Исаборг»

17:17, 14 июня 2025, ПАИ

Псковский клуб «Чертог Раса» проводит различные мастер-классы на фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Участники могут сделать деревянные браслеты или кулон из спила рога оленя, на который можно нанести древнюю руну или свой символ.

Для реконструкторов проводят мастер-класс изготовления историчной кожаной фляги, вощенной пчелиным воском. Она не протекает: в ней можно хранить воду и другие напитки.

Сегодня, 14 июня, в Изборской крепости проходит главный день фестиваля, открытый для зрителей. Ансамбль Изборской крепости будет работать до 20:00. Программу сегодняшнего дня смотрите здесь.

Подробную программу всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.