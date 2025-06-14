Кулоны из спила рога оленя, деревянные браслеты и кожаные фляги: мастер-классы проходят на фестивале «Исаборг»
Псковский клуб «Чертог Раса» проводит различные мастер-классы на фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
Участники могут сделать деревянные браслеты или кулон из спила рога оленя, на который можно нанести древнюю руну или свой символ.
Для реконструкторов проводят мастер-класс изготовления историчной кожаной фляги, вощенной пчелиным воском. Она не протекает: в ней можно хранить воду и другие напитки.
Сегодня, 14 июня, в Изборской крепости проходит главный день фестиваля, открытый для зрителей. Ансамбль Изборской крепости будет работать до 20:00. Программу сегодняшнего дня смотрите здесь.
Подробную программу всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.
Кулоны из спила рога оленя, деревянные браслеты и кожаные фляги: мастер-классы проходят на фестивале «Исаборг»
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