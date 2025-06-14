Михаил Ведерников: Всероссийский хоровой фестиваль вновь наполнил прекрасной музыкой стены Псковского кремля

16:35, 14 июня 2025, ПАИ

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского вновь наполнил прекрасной музыкой стены Псковского кремля, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



























































В первый день песенного праздника в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области на сцене выступили Государственная академическая симфоническая капелла России, Академический хор Белгородской филармонии, Архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, напомнил губернатор.

«Через всю страну в наш город прилетели артисты Камчатской хоровой капеллы имени Евгения Морозова и Амурского камерного хора «Возрождение». Бесплатные пригласительные на места в партере разлетелись буквально за несколько часов. Но разве может это остановить настоящих ценителей хорового искусства? Вход на фестиваль свободный! Впереди ещё два дня и отличная программа!» – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского проходит с 13 по 15 июня. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Отметим, что вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Мероприятие можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.