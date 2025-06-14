Первых летних доброхотов ждут в «Михайловском»

15:33, 14 июня 2025, ПАИ

Первых летних доброхотов готовятся встретить в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили ПАИ в информационной службе учреждения со ссылкой на методиста по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Надежду Шабловскую, на сегодняшний день в предварительном графике заезда отрядов в «Михайловское» в текущем году 11 пунктов. Это доброхоты из Москвы, Пскова, Набережных Челнов, посёлка Карсун Ульяновской области, Перми – всего порядка трёхсот человек. Многие отряды приезжают в «Михайловское» уже не один десяток лет, как, например, «Союз друзей» из Перми или московский отряд из инклюзивного лагеря «Подсолнух», в состав которого входят дети, имеющие нарушения умственного и физического развития.

«Волонтёры активно помогают выполнять сезонные хозяйственные работы, среди которых прополка травы на усадебных пешеходных дорожках, в цветниках и в ягодниках, полив растений, уборка сена, работа с горшками из-под рассады, уборка бытового мусора вдоль основных туристических маршрутов и валежника в Михайловских рощах, сбор смородины, многие другие поручения», – рассказали в Пушкинском заповеднике. В музее добавили, что, помимо этого, дети и взрослые в дни своего пребывания в псковских пушкинских местах занимаются художественным творчеством и научными изысканиями, посещают выставки и экскурсии.

В Пушкинском заповеднике уточнили, что волонтёрский сезон 2025 года открылся задолго до первых летних дней. Так, например, в мае доброхоты из Себежского специального учебного воспитательного учреждения закрытого типа заложили на Праздничной (Поэтической) поляне вблизи мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» мемориальную берёзовую аллею к 80-летию Великой Победы.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» также напомнили, что традиции волонтёрского движения в Святогорье уже более 75 лет. У её истоков стоял первый послевоенный директор «Пушкинского уголка», легендарный хранитель и «михайловский домовой» С. С. Гейченко. Именно он первым стал называть паломников-добровольцев необычным для современного уха словом «доброхоты».