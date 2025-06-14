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Общество

Лезгинку станцуют сегодня в центре Пскова

Лезгинку станцуют сегодня на территории Псковского кремля в рамках Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского сегодня, 14 июня. Мероприятие начнётся в 20:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского продолжается. Сегодня ваши сердца зажгут артисты ансамбля песни и танца Южной Осетии «Симд» имени Б. Галаева. Грандиозная сцена в Псковском кремле наполнится неповторимым кавказским колоритом – завораживающими горскими танцами и чарующими душу песнями. Ждём всех сегодня, 14 июня, в 20:00», – отметили в пресс-службе ТКД Псковской области.

Добавим, что Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского проходит с 13 по 15 июня. Как проходил первый день фестиваля, смотрите в фоторепортаже по ссылке. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Напомним, что вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Мероприятие можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.

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