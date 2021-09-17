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Культура

О работе по сохранению русского языка рассказала Аида Разумовская

О работе по сохранению русского языка рассказала руководитель Научно-просветительского центра русского языка и культуры им. Маймина Аида Разумовская на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Она отметила, что в России принято много государственных программ поддержки русского языка. Есть фонды, которые осуществляют поддержку научных исследований, проектов культурно-просветительской направленности, например фонд «Русский мир». Общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры», по словам Аиды Разумовской, активно участвует в конкурсах Фонда президентских грантов, где можно получить солидную поддержку, субсидию на проведение мероприятий. «Сейчас невозможно без этой поддержки приглашать школьников из других государств или своих студентов возить в Пушкинские Горы на несколько дней, чтобы они впитывали в себя воздух Пушкиногорья», - отметила спикер.

Она также уверена, что колоссальную роль играет преподавание литературы в школе. Кроме того, нужно как можно больше заниматься просветительской работой — с учителями, школьниками, студентами, со всеми жителями региона как можно чаще говорить на темы, связанные с культурой, её ценностью, с её незаменимостью для человека. «Конечно, здесь главная целевая группа – молодёжь. С ней нужно вести целенаправленную работу. Псковский государственный университет этим занимается, и очень много делается для этого», подчеркнула Аида Разумовская. Она добавила, что начинать нужно каждому с себя – следить за своей речью: не допускать странные, неоправданно привнесённые извне слова, «которые вытесняют хорошие, замечательные, прекрасные русские».

Напомним, 17 сентября стартовал Форум зарубежных и российских выпускников ПсковГУ, посвящённый 100-летию историка русской культуры Евгения Маймина.

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