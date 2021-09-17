На участке Плюсса – Лямцево завершился первый этап капитального ремонта железнодорожного пути

16:13, 17 сентября 2021, ПАИ

Завершился капитальный ремонт трех километров железнодорожного пути на участке Плюсса – Лямцево в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Всего на этом участке железнодорожники отремонтируют 11,7 км пути. Программой капитального ремонта запланирована полная замена рельсового полотна, проведение глубокой очистки щебеночного основания, а также благоустройство полосы отвода. Работы продлятся до конца октября.

Проводимые ремонтные работы не окажут влияния на график движения пассажирских и пригородных поездов, следующих на участке между станциями Плюсса и Лямцево.

Обновление путевой инфраструктуры проводится в целях обеспечения безопасности движения поездов и повышения комфорта пассажирских перевозок.