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Политика

Глава Дновского района: Губернатор умеет слышать и видеть проблемы жителей региона

 

Глава Дновского района Михаил Шауркин рассказал о командной работе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом пишет газета «Дновец».

Глава района отметил, что губернатор уделяет большое внимание реализации национальных проектов в Псковской области. «Это его принципиальная позиция: чтобы каждый рубль, выделенный из федерального бюджета региону, был реализован на указанные цели, - сказал Михаил Шауркин. - И в Дновском районе за три года благодаря национальным проектам и личному контролю Михаила Ведерникова за их выполнением открыты в дновских школах четыре «Точки роста», построен новый многоквартирный дом, в который переселены жители района из аварийного жилья, построена новая школа на 500 мест, отремонтированы территория перед РКЦ и пешеходная зона на улице Ленина и улице Бисениек и многое другое».

Михаил Шауркин подчеркнул, что большое значение для Михаила Ведерникова имеет развитие спорта и спортивной инфраструктуры в области. В Дно благодаря его содействию уже открыта спортивная площадка, построенная на средства «Газпрома», скоро будет введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ).

«Нельзя не отметить и внимание губернатора к состоянию сферы здравоохранения, - сказал глава Дновского района. - Этот вопрос после присоединения Дновской больницы к Порховской остро волновал жителей нашего района. При содействии главы региона осуществлен капитальный ремонт первого этажа больницы и переезд туда поликлиники из старого здания. Теперь в распоряжении дновцев – современная поликлиника, а с 1 августа возобновило работу приёмное отделение больницы, где жителям района круглосуточно оказывается экстренная медицинская помощь», - добавил он.

«Всё это стало возможным благодаря тому, что губернатор умеет слышать и видеть проблемы жителей региона, прислушивается к ним и делает всё возможное для их решения», - заключил Михаил Шауркин.

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